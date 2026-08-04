नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
गोरखपुर की रामगढ़ताल पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राज वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। महिला एवं बाल सुरक्षा के अभियान के तहत आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उसे न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ताल पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। पुलिस के अनुसार थाना रामगढ़ताल में दर्ज मुकदमा में वांछित आरोपी राज वर्मा पुत्र स्व. ईश्वर चंद्र वर्मा, निवासी ग्राम मुण्डेरा उपाध्याय, थाना हाटा, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज है। महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में सुरागरसी और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें