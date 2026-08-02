दुष्कर्म, पाक्सो और अपहरण के पांच आरोपित गिरफ्तार
गोरखपुर में शनिवार रात को पुलिस ने दुष्कर्म, नाबालिग के अपहरण, पाक्सो एक्ट और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामलों में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपितों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले की अलग-अलग थाना पुलिस ने शनिवार रात विशेष अभियान चलाकर दुष्कर्म, नाबालिग के अपहरण, पाक्सो एक्ट और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामलों में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। रविवार दोपहर सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में चिलुआताल क्षेत्र के भगवानपुर, कोईरी टोला निवासी आदित्य चौधरी उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। पुलिस के अनुसार, आरोपित पर पहले से चिलुआताल थाने में छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट समेत चार मुकदमे दर्ज हैं।
नाबालिग के अपहरण के मामले
उरुवा बाजार थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पतरैठा निवासी आर्यन साहनी को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई थीं।
दुसरों के मामलों में गिरफ्तारियाँ
राजघाट थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बेलीपार क्षेत्र के महावीर छपरा, ककराखोर निवासी मोइनुद्दीन खान को गिरफ्तार किया।
वहीं बेलीपार थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे गड़वा गांव निवासी महंथ निषाद को दबोच लिया। इसके अलावा गुलरिहा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में जंगल एकला गांव के हटवा टोला निवासी विनय कुमार को गिरफ्तार किया।
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