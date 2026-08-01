पीएम आवास के लिए गोरखपुर में करीब 35 हजार पात्र लाभार्थी हुए चयनित
गोरखपुर में पीएम आवास योजना के तहत 35 हजार से ज्यादा पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। पात्र लाभार्थियों को जल्द ही 40 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। 2024 से शुरू हुए सर्वे में 66 हजार परिवारों ने आवेदन किया था। अंतिम सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया।
राहुल श्रीवास्तव। गोरखपुर।
जिले में पीएम आवास के लिए करीब 35 हजार से ज्यादा पात्र लाभार्थियों का अंतिम सत्यापन के बाद चयन किया है। पात्र लाभार्थियों के खाते में जल्द ही पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त भेजी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 2024 से शुरू हुए सर्वे के बाद करीब 66 हजार से ज्यादा परिवारों ने आवेदन किया था। जून में जिले के प्रत्येक गांवों में बैठक कर अंतिम सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस संबंध में परियोजना निदेशक दीपक सिंह ने बताया कि पात्र लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। 40 हजार रुपये की पहली किस्त जल्द ही पात्र लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी。
पात्र लाभार्थियों का चयन
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में पीएम आवास के लिए 2024 से आवेदन लिए जा रहे हैं। पक्के मकान के लिए करीब 66 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। जून माह में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत अधिकारियों, प्रधानों और गांव के बुद्धजीवियों के साथ बैठक कर आवेदनों का अंतिम सत्यापन किया गया। 1274 ग्राम पंचायतों में बैठक आयोजित की गई। इसमें से 1264 गांवों में पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। 10 ग्राम पंचायतों में एक भी पात्र लाभार्थी नहीं मिले।
प्रशासनिक विवरण
पोर्टल पर इन 10 गांवों की शून्य अंक दर्ज करने पर साफ्टवेयर इसे उठा नहीं रहा था। इसके कारण कार्रवाई की रिपोर्ट सबमिट नहीं हाने के कारण पहली किस्त आने में विलंब हो रहा था। लेकिन शासन ने कमियों को देखते हुए तीन जिलों में लखनऊ, बहराईच और लखीमपुर में ट्रायल किया। ट्रायल के बाद तीनों जिलों में पहली किस्त भेजी जा रही है। जल्द ही गोरखपुर जिले के चयनित पात्र लाभार्थियों को 40 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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