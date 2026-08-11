पुलिस के दबाव में 25 हजार के इनामी सतीश भट्ट ने किया सरेंडर

वैभव हत्याकांड में फरार चल रहा था आरोपी, पुलिस लेगी रिमांड परवैभव हत्याकांड में फरार चल रहा था आरोपी, पुलिस लेगी रिमांड पर शुक्रवार को नहीं पहुंचा था

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। वैभव हत्याकांड में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी सतीश कुमार भट्ट उर्फ जिले ने आखिरकार सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के बढ़ते दबाव और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। इससे पहले शुक्रवार को सरेंडर की अर्जी दाखिल होने के बावजूद वह न्यायालय नहीं पहुंचा था। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि पुलिस के बढ़ते दबाव और एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद सोमवार को उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के मुताबिक, सरेंडर की अर्जी दाखिल होने के बाद शुक्रवार को सतीश के न्यायालय पहुंचने की संभावना थी मगर कोर्ट परिसर और आसपास पुलिस की अतिरिक्त सतर्कता से आरोपी नहीं पहुंचा। इसके बाद एनबीडब्ल्यू जारी होने से उस पर पुलिस का दबाव और बढ़ गया जिससे सोमवार को उसने न्यायालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया。

मामले का विवरण दरअसल, 27 जुलाई को चौथी कक्षा का छात्र वैभव स्कूल से घर लौटने के बाद साइकिल लेकर खेलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस मामले की विवेचना में सामने आया कि मुख्य आरोपी कंप्यूटर शिक्षक सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा कर्ज में डूबा था। उसने एक करोड़ रुपये की फिरौती वसूलने के लिए वैभव के अपहरण की साजिश रची थी। चार्जशीट के अनुसार, उसने इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से फिरौती मांगने के तरीके खोजे थे। पहचान छिपाने के लिए कंबोडिया का वर्चुअल नंबर खरीदा और रकम लेने के लिए बैंक खाता भी खुलवाया था।

हत्या का विवरण पुलिस के मुताबिक, वैभव को उपहार देने का झांसा देकर सर्वेश अपने साथ ले गया था। विरोध करने पर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर अपने घर के बेसमेंट में छिपा दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया था। मामले में पुलिस मुख्य आरोपी सर्वेश शर्मा, उसके पिता हरिनारायण शर्मा, पत्नी अनामिका शर्मा और भाभी बबली शर्मा को आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं फरार चल रहे सतीश कुमार भट्ट उर्फ जिले पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।