वैभव हत्याकांड: फरार सतीश पर 25 हजार का इनाम, चार्जशीट आज

गोरखपुर में वैभव हत्याकांड में पुलिस ने विवेचना पूरी कर ली है। मुख्य आरोपी सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। फरार आरोपी सतीश भट्ट की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। घटना ने ठगी और हत्या की दरिंदगी को उजागर किया है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। खजनी के सराफा व्यापारी के बेटे वैभव हत्याकांड में पुलिस ने विवेचना पूरी कर ली है। मुख्य आरोपी कंप्यूटर शिक्षक सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा समेत छह आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। वहीं, फरार चल रहे आरोपी सतीश भट्ट की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। आरोपी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी हो चुका है। पुलिस ने कहा कि यदि वह जल्द आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। चार्जशीट में सर्वेश उर्फ बिट्टू शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके पिता हरिनारायण शर्मा, भाई सत्येंद्र कुमार भट्ट उर्फ जिले, पत्नी अनामिका शर्मा और बबली शर्मा को भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है। सभी छह आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि सतीश भट्ट अभी भी फरार है。

पुलिस जांच पुलिस जांच के मुताबिक, 27 जुलाई को चौथी कक्षा का छात्र वैभव स्कूल से घर लौटने के बाद साइकिल लेकर खेलने निकला था, लेकिन देर तक वापस नहीं आया। तलाश के दौरान उसकी साइकिल और चप्पल मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गठित विशेष टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक जांच, डॉग स्क्वॉड और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई। पूछताछ में पड़ोसी और कोचिंग संचालक सर्वेश कुमार भट्ट की भूमिका संदिग्ध मिली।

आर्थिक तंगी की वजह से की थी वारदात विवेचना में सामने आया कि सर्वेश आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान था तथा फिरौती के लिए अपहरण की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार उसने इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फिरौती मांगने के तरीके खोजे, कंबोडिया का वर्चुअल मोबाइल नंबर खरीदा और रकम प्राप्त करने के लिए बैंक खाता भी खुलवाया। आरोप है कि उसने वैभव को गिफ्ट का लालच देकर साथ ले गया और पहचान उजागर होने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव को बोरे में भरकर अपने घर के बेसमेंट में छिपा दिया, जहां से पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया।

पुलिस कार्यवाही दिनेश कुमार पुरी, एसपी दक्षिणी ने कहा, मामले की विवेचना पूरी कर ली गई है। तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और आरोपियों की भूमिका के आधार पर 35 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है, जिसे गुरुवार को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।