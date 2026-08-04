म्यूनिसिपल बांड: बैकरों ने किया वित्तीय-संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण
गोरखपुर में नगर निगम ने 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए बैंकों की टीम की समीक्षा की। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटेक महेंद्र बैंक ने एस्क्रो खाता खोलने के लिए प्रस्ताव दिया है। नगर निगम जल्द ही बैंकों की सुविधाओं का परीक्षण कर एस्क्रो खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सोमवार को बैकरों की टीम ने नगर निगम पहुंच कर विभिन्न वित्तीय और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया। उधर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटेक महेंद्र बैंक ने एस्क्रो एकाउंट खोलने के लिए प्रस्ताव दिया है। जल्द ही नगर निगम इन बैकों के रेट आफ इंट्रेस्ट और अन्य सुविधाओं का परीक्षण कर एस्क्रो एकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। इन बैकों में मर्चेट बैकर्स से मिलने वाली 80 करोड़ रुपये के ऋण को रखा जाएगा।नगर आयुक्त अजय जैन के साथ बैठक में नगर निगम के रिकॉर्ड, वित्तीय व्यवस्था और बॉन्ड जारी करने की तैयारियों की समीक्षा की गई।
इससे पहले जांच टीम ने नगर निगम के रिकॉर्ड और कार्य प्रणाली पर चर्चा की। निगम की वर्ष 2025-26 की ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ जमीनों से जुड़े बारह साला के दस्तावेज मांगे। टीम ने जलकल भवन परिसर की उस भूमि से संबंधित अभिलेख भी मांगे हैं, जहां प्रस्तावित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। नगर निगम के वित्त व लेखाधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि मर्चेट बैंकर्स की टीम को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि म्युनिसिपल बांड के आवेदन की प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूर्ण की जा सके।’
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