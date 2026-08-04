Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

म्यूनिसिपल बांड: बैकरों ने किया वित्तीय-संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में नगर निगम ने 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए बैंकों की टीम की समीक्षा की। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटेक महेंद्र बैंक ने एस्क्रो खाता खोलने के लिए प्रस्ताव दिया है। नगर निगम जल्द ही बैंकों की सुविधाओं का परीक्षण कर एस्क्रो खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

म्यूनिसिपल बांड: बैकरों ने किया वित्तीय-संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण

गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सोमवार को बैकरों की टीम ने नगर निगम पहुंच कर विभिन्न वित्तीय और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया। उधर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटेक महेंद्र बैंक ने एस्क्रो एकाउंट खोलने के लिए प्रस्ताव दिया है। जल्द ही नगर निगम इन बैकों के रेट आफ इंट्रेस्ट और अन्य सुविधाओं का परीक्षण कर एस्क्रो एकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। इन बैकों में मर्चेट बैकर्स से मिलने वाली 80 करोड़ रुपये के ऋण को रखा जाएगा।नगर आयुक्त अजय जैन के साथ बैठक में नगर निगम के रिकॉर्ड, वित्तीय व्यवस्था और बॉन्ड जारी करने की तैयारियों की समीक्षा की गई।

इससे पहले जांच टीम ने नगर निगम के रिकॉर्ड और कार्य प्रणाली पर चर्चा की। निगम की वर्ष 2025-26 की ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ जमीनों से जुड़े बारह साला के दस्तावेज मांगे। टीम ने जलकल भवन परिसर की उस भूमि से संबंधित अभिलेख भी मांगे हैं, जहां प्रस्तावित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। नगर निगम के वित्त व लेखाधिकारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि मर्चेट बैंकर्स की टीम को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि म्युनिसिपल बांड के आवेदन की प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूर्ण की जा सके।’

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।