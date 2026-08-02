क्षत्रिय कल्याण समिति ने नई जिला कार्यकारिणी घोषित की
गोरखपुर में श्री क्षत्रिय कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें यूजीसी और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विचित्र वीर सिंह को जिलाध्यक्ष, सुनील सिंह को जिला मंत्री, और कुमारी निगम सिंह को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। विभिन्न पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
गोरखपुर, निज संवाददाता। श्री क्षत्रिय कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की प्रबंधकारिणी की बैठक रविवार को गोरखनाथ स्थित पुरेंद्र शाही के आवास पर हुई। बैठक में यूजीसी और आरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई तथा संगठन ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। सर्वसम्मति से विचित्र वीर सिंह को जिलाध्यक्ष, सुनील सिंह को जिला मंत्री तथा कुमारी निगम सिंह उर्फ रीना सिंह को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में प्रबंधक हर्षवर्धन सिंह, अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, उप प्रबंधक पुरेंद्र शाही, आनंद प्रकाश सिंह, रजत शाही सहित संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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