रेजिडेंटों की ऑनलाइन हाजिरी से एमबीबीएस की 50 सीट की मान्यता पर संकट
बीआरडी मेडिकल कालेज एनएमसी ने शिक्षक और रेजिडेंट की ऑनलाइन हाजिरी के दिए थे
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता बीआरडी मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की बढ़ी 50 सीटों की वार्षिक मान्यता पर संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है कालेज के रेजिडेंट चिकित्सकों की हाजिरी। मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग(एनएमसी) ने आपत्ति जताई है।
हाजिरी की समस्या
बताया जाता है कि कालेज में एमबीबीएस की कुल 150 सीटें हैं। इनमें से बढ़ी हुई 50 सीटों की मान्यता को लेकर सवाल उठे हैं। एनएमसी ने कालेज के शिक्षकों और रेजिडेंट चिकित्सकों की हाजिरी ऑनलाइन कराने का निर्देश करीब छह माह पूर्व दिया था। कालेज में शिक्षक तो आनलाइन हाजिरी लगाने लगे। लेकिन 350 से अधिक रेजिडेंट आनलाइन हाजिरी लगाने में उदासीन रहे। उनकी यह लापरवाही कालेज के लिए गले की हड्डी बन गई है।
एनएमसी की आपत्तियाँ
करीब एक पखवारे पूर्व एनएमसी की ओर से मान्यता नवीनीकरण में इसमें कई आपत्तियां की गई हैं। इसका तय समय तक जवाब मांगा गया है। एनएमसी की ओर से उठाई गई आपत्तियों के जवाब में अब कॉलेज प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।
प्रबंधन की कार्रवाई
प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अब सभी रेजिडेंट ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की भी ऑनलाइन हाजिरी शुरू की जा रही है। पहले चरण में नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की हाजिरी का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि एनएमसी की सभी आपत्तियों का जवाब दिया जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर के खाली पद प्रमोशन के जरिए भरे जा रहे हैं। अब तक करीब 12 एसोसिएट प्रोफेसर के पद भरे जा चुके हैं।
तकनीकी त्रुटियाँ
प्राचार्य ने बताया कि एनएमसी की आपत्तियों में कुछ तकनीकी त्रुटियां भी हैं। उसे दूर करने के लिए एनएमसी को आवश्यक कागजात भेजे जा रहे हैं। कालेज में शिक्षकों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कालेज में तय मानक के शिक्षक और संसाधन उपलब्ध हैं। कालेज प्रशासन का दावा है कि समयबद्ध तरीके से प्रमोशन प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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