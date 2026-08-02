Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेजिडेंटों की ऑनलाइन हाजिरी से एमबीबीएस की 50 सीट की मान्यता पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

बीआरडी मेडिकल कालेज एनएमसी ने शिक्षक और रेजिडेंट की ऑनलाइन हाजिरी के दिए थे

रेजिडेंटों की ऑनलाइन हाजिरी से एमबीबीएस की 50 सीट की मान्यता पर संकट

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता बीआरडी मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की बढ़ी 50 सीटों की वार्षिक मान्यता पर संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह है कालेज के रेजिडेंट चिकित्सकों की हाजिरी। मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग(एनएमसी) ने आपत्ति जताई है।

ये भी पढ़ें:निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

हाजिरी की समस्या

बताया जाता है कि कालेज में एमबीबीएस की कुल 150 सीटें हैं। इनमें से बढ़ी हुई 50 सीटों की मान्यता को लेकर सवाल उठे हैं। एनएमसी ने कालेज के शिक्षकों और रेजिडेंट चिकित्सकों की हाजिरी ऑनलाइन कराने का निर्देश करीब छह माह पूर्व दिया था। कालेज में शिक्षक तो आनलाइन हाजिरी लगाने लगे। लेकिन 350 से अधिक रेजिडेंट आनलाइन हाजिरी लगाने में उदासीन रहे। उनकी यह लापरवाही कालेज के लिए गले की हड्डी बन गई है।

एनएमसी की आपत्तियाँ

करीब एक पखवारे पूर्व एनएमसी की ओर से मान्यता नवीनीकरण में इसमें कई आपत्तियां की गई हैं। इसका तय समय तक जवाब मांगा गया है। एनएमसी की ओर से उठाई गई आपत्तियों के जवाब में अब कॉलेज प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है।

प्रबंधन की कार्रवाई

प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अब सभी रेजिडेंट ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की भी ऑनलाइन हाजिरी शुरू की जा रही है। पहले चरण में नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की हाजिरी का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि एनएमसी की सभी आपत्तियों का जवाब दिया जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर के खाली पद प्रमोशन के जरिए भरे जा रहे हैं। अब तक करीब 12 एसोसिएट प्रोफेसर के पद भरे जा चुके हैं।

तकनीकी त्रुटियाँ

प्राचार्य ने बताया कि एनएमसी की आपत्तियों में कुछ तकनीकी त्रुटियां भी हैं। उसे दूर करने के लिए एनएमसी को आवश्यक कागजात भेजे जा रहे हैं। कालेज में शिक्षकों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कालेज में तय मानक के शिक्षक और संसाधन उपलब्ध हैं। कालेज प्रशासन का दावा है कि समयबद्ध तरीके से प्रमोशन प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

बीआरडी मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं?
बीआरडी मेडिकल कालेज में कुल 150 सीटें हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Gorakhpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।