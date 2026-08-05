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ऑनलाइन ट्रेडिंग में 8.11 लाख की ठगी, मुनाफे का झांसा देकर हड़पी रकम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में एक व्यक्ति से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 8.11 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित सूर्य नारायण मिश्रा ने कैंट थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्हें एफएक्स रोड नामक मंच पर निवेश करने के लिए लालच दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने धन वापस मांगा, तो कंपनी ने मना कर दिया।

ऑनलाइन ट्रेडिंग में 8.11 लाख की ठगी, मुनाफे का झांसा देकर हड़पी रकम

गोरखपुर, वरिष्ठ सावंददाता। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 8.11 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कैंट क्षेत्र निवासी सूर्य नारायण मिश्रा ने कैंट थाने में तहरीर देकर अज्ञात आरोपियों और संबंधित कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही। तहरीर के अनुसार, पीड़ित ने एफएक्स रोड नाम के ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच के माध्यम से निवेश किया था। कंपनी के प्रतिनिधियों ने अधिक लाभ का लालच देकर उनसे अलग-अलग तिथियों में कई किस्तों में धनराशि जमा कराई। पीड़ित ने छह लेनदेन के जरिए कुल 8,11,103.46 रुपये जमा किए। इनमें भारतीय स्टेट बैंक के खाते से 2,00,014.16 रुपये, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के खाते से 5 लाख रुपये तथा अन्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से शेष राशि जमा कराई गई।

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इनमें टेक स्फेयर सॉल्यूशंस और शेलार सेल्स के नाम पर भी भुगतान कराया गया। आरोप है कि जब उन्होंने अपनी जमा पूंजी और उससे होने वाले लाभ की रकम वापस मांगी तो कंपनी और उससे जुड़े लोगों ने भुगतान करने से साफ इंकार कर दिया।इतना ही नहीं, उनसे और अधिक रुपये जमा कराने का दबाव भी बनाया जाने लगा। इसके बाद उन्हें अपने साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी होने का पता चला। पीड़ित ने पुलिस से अज्ञात आरोपियों, संबंधित कंपनी और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कराया।

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