आर्यन जुयाल को मिली गोरखपुर लायंस की कमान
गोरखपुर लायंस ने यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के लिए अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल को कप्तान नियुक्त किया है। शिवम को उप कप्तान बनाया गया है। यह लीग 14 अगस्त से लखनऊ और कानपुर में शुरू होगी, और गोरखपुर की टीम ने फाइनल तैयारी शुरू कर दी है।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन में गौर गोरखपुर लायंस की कमान अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल को सौंपी गई। टीम के उप कप्तान शिवम को बनाया गया है। 14 अगस्त से लखनऊ के इकाना और कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम की मेजबानी में शुरू होने वाली टी-20 लीग के लिए गोरखपुर की फ्रेंचाइजी ने फाइनल तैयारी शुरू कर दी है। संतुलित एकादश के साथ ही विकल्प के रूप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। पिछले सीजन तक गोरखपुर लायंस की कप्तानी अक्षदीप नाथ कर रहे थे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें