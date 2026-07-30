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आर्यन जुयाल को मिली गोरखपुर लायंस की कमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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गोरखपुर लायंस ने यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन के लिए अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल को कप्तान नियुक्त किया है। शिवम को उप कप्तान बनाया गया है। यह लीग 14 अगस्त से लखनऊ और कानपुर में शुरू होगी, और गोरखपुर की टीम ने फाइनल तैयारी शुरू कर दी है।

आर्यन जुयाल को मिली गोरखपुर लायंस की कमान

कानपुर। प्रमुख संवाददाता यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन में गौर गोरखपुर लायंस की कमान अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज आर्यन जुयाल को सौंपी गई। टीम के उप कप्तान शिवम को बनाया गया है। 14 अगस्त से लखनऊ के इकाना और कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम की मेजबानी में शुरू होने वाली टी-20 लीग के लिए गोरखपुर की फ्रेंचाइजी ने फाइनल तैयारी शुरू कर दी है। संतुलित एकादश के साथ ही विकल्प के रूप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। पिछले सीजन तक गोरखपुर लायंस की कप्तानी अक्षदीप नाथ कर रहे थे।

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