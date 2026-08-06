लिंक एक्सप्रेसवे पर बसेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। योगी सरकार ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पहल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी और व्यापारियों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों में पहुँचाने में मदद करेगी।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवादाता। पूर्वांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अब औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का भी बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे के किनारे एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर परियोजना के पहले चरण में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर जिले की सीमा के भीतर लगभग 153 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है。
औद्योगिक इकाइयों का महत्व
यह क्लस्टर टेक्सटाइल, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ ही लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर गोरखपुर जनपद में खजनी तहसील क्षेत्र के दो गांवों बहादुरपुर खुर्द और बहादुरपुर बुजुर्ग में 153 एकड़ भूमि का आवंटन औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स इकाइयों को किया जाएगा।
स्थानीय युवाओं को रोजगार
लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों की स्थापना से पूर्वांचल के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों के लिए आजीविका के नए द्वार खुलेंगे। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब बनने से स्थानीय व्यापारियों और किसानों को भी अपने उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक जल्दी और कम लागत में पहुंचाने में मदद मिलेगी।
गोरखपुर की पहचान
गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा बताते हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जनपद सीमा के अंतर्गत 153 एकड़ औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेहतर कानून-व्यवस्था, सुदृढ़ कनेक्टिविटी और सुलभ औद्योगिक भूमि की उपलब्धता के चलते देश और प्रदेश के बड़े निवेशक गोरखपुर में अपनी इकाइयां लगाने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। लिंक एक्सप्रेसवे के समीप मूर्त रूप में आने वाला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर आने वाले दिनों में गोरखपुर को प्रदेश ही नहीं देश के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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