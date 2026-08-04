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कानून के छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के हरि सहाय लॉ कॉलेज में नशामुक्ति अभियान के तहत एक विशेष शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. सतीश चंद्र उपाध्याय ने कानून के छात्रों से समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉ. दिलीप कुमार राव ने सभी को नशामुक्ति की शपथ दिलाई।

कानून के छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ
कानून के छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ

गोरखपुर। हरि सहाय लॉ कॉलेज तालकंदला के प्राचार्य डॉ. सतीश चंद्र उपाध्याय ने कहा कि कानून के छात्रों का यह नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि वे समाज को नशामुक्त बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। वे मंगलवार को नशामुक्ति अभियान के तहत कॉलेज में आयोजित एक विशेष शपथ ग्रहण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके उपरांत डॉ. दिलीप कुमार राव ने उपस्थित प्राध्यापकों और कानून के छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति के संबंध में शपथ दिलाई। इस दौरान कॉलेज के सहायक आचार्य डॉ. शिखा वर्मा, डॉ. शैलेन्द्र त्रिपाठी, नीतीश पाण्डेय, केशव शुक्ला, आस्था त्रिपाठी, नीहारिका यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।

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