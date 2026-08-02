फरार बंदी का सुराग नहीं,तीन पर केस,चार टीमें कर रहीं तलाश

जेल अधीक्षक की तहरीर पर बंदी के साथ ही दो बंदी रक्षकों पर हुआ केसजेल अधीक्षक की तहरीर पर बंदी के साथ ही दो बंदी रक्षकों पर हुआ केस जेलर समेत पांच निलं

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला कारागार से पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में निरुद्ध विचाराधीन बंदी के फरार होने के मामले में शाहपुर पुलिस ने फरार बंदी और दो बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद जेल प्रशासन की प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर जेलर समेत पांच कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि वरिष्ठ जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। फरार बंदी की तलाश में शाहपुर पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही हैं。

जेल प्रशासन का बयान जेल प्रशासन के अनुसार, बांसगांव थाना क्षेत्र के सरसोपार का रहने वाला 21 वर्षीय विपिन किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में 18 जुलाई से जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। शुक्रवार सुबह करीब 8:40 बजे उसे अन्य बंदियों के साथ जेल परिसर में निर्माणाधीन भवन पर कार्य के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान वह मौका पाकर निर्माणाधीन मुख्य दीवार फांदकर फरार हो गया। कुछ देर बाद काम पूरा होने पर बंदियों की गिनती में एक बंदी कम मिला, तब घटना की जानकारी हुई।

पुलिस की कार्रवाई घटना के बाद वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय की तहरीर पर शाहपुर थाने में फरार बंदी विपिन के साथ उसकी अभिरक्षा में तैनात जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जेल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार बंदी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।

जेलर और अन्य का निलंबन उधर, महानिदेशक कारागार की प्रारंभिक जांच में लापरवाही मिलने पर जेलर अरुण कुमार, जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और जितेंद्र कुमार दुबे, हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव तथा रामजीत सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है।

फरार बंदी की तलाश फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। उसके रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - निमिष पाटील, एसपी सिटी

पीपल के पेड़ पर चढ़कर जेलर आवास के पीछे से फांदी दीवार

डीआईजी जेल की जांच में खुलासा, सीसी कैमरे में पैदल जाता दिखा बंदी

जेलर, जेल अधीक्षक, बंदी रक्षकों और अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता।

डीआईजी जेल की जांच जिला कारागार से विचाराधीन बंदी विपिन के फरार होने के मामले में शनिवार को डीआईजी जेल ने पूरे दिन जेल परिसर में गहन जांच की। उन्होंने जेलर, जेल अधीक्षक, बंदी रक्षकों और अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज किए, साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर फरारी के पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की। जांच में सामने आया कि बंदी ने जेल परिसर में मौजूद पीपल के पेड़ की डाल का सहारा लेकर मुख्य दीवार पार की थी।

जांच के दौरान पता चला कि पीपल के पेड़ की एक मोटी डाल जेल की मुख्य दीवार के बाहर तक फैली हुई थी। विपिन पहले पेड़ पर चढ़ा और फिर उसी डाल के सहारे जेलर के सरकारी आवास के ठीक पीछे के हिस्से से दीवार पार कर दूसरी ओर उतर गया। जिस स्थान पर वह कूदा, वहां बारिश के कारण मिट्टी गीली थी। इससे ऊंचाई से कूदने के बावजूद उसे गंभीर चोट नहीं लगी और वह आसानी से वहां से निकल गया। वहां पेड़ और घनी झाड़ियां होने के कारण भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। फरारी के बाद वह कौआबाग चौकी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में आराम से पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस अब उसी फुटेज के आधार पर उसके आगे के मूवमेंट का पता लगाने में जुटी है।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा घटना के बाद जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्य दीवार के पास मौजूद पीपल के पेड़ की डालियों की कटाई का काम शुरू करा दिया गया है, ताकि भविष्य में कोई बंदी इस तरह पेड़ का सहारा लेकर दीवार पार न कर सके। डीआईजी जेल की विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है।