नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
गोरखपुर की एक अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के लिए सचिन निषाद को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के दंड से दंडित किया। आरोपी ने 1 जून 2022 को बालिका को एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अर्थदंड न चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शमीम अहमद अंसारी की अदालत ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महुईसुधरपुर निवासी सचिन निषाद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह एवं सिद्धार्थ सिंह ने न्यायालय को बताया कि 1 जून 2022 की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच आरोपी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिन्हें न्यायालय ने पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। इसके बाद अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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