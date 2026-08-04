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शोध व्याख्यान प्रतियोगिता में छात्राओं ने प्रस्तुत किए शोधपरक विचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के महाराणा प्रताप महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत शोध व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया। मुख्य उद्देश्य छात्राओं में स्तनपान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना था। प्रतियोगिता में तीन छात्राओं ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया।

शोध व्याख्यान प्रतियोगिता में छात्राओं ने प्रस्तुत किए शोधपरक विचार

गोरखपुर। महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ के गृह विज्ञान विभाग की तरफ से आयोजित विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत मंगलवार को चतुर्थ दिवस पर शोध व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में स्तनपान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शोध अभिरुचि तथा जन-जागरूकता की भावना विकसित करना था। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए स्तनपान की सामाजिक चुनौतियां, कार्यस्थल पर स्तनपान की सुविधाएं, पोषण एवं स्तनपान का संबंध तथा जागरूकता द्वारा शिशु मृत्यु दर में कमी जैसे समसामयिक एवं महत्वपूर्ण विषयों पर शोधपरक व्याख्यान प्रस्तुत किए। निर्णायक के रूप में बीएड विभाग की सहायक आचार्य डॉ. अनुभा श्रीवास्तव ने छात्राओं के ज्ञान, विषय की समझ, शोध दृष्टिकोण एवं प्रस्तुतीकरण कौशल का मूल्यांकन किया।प्रतियोगिता

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में बीए तृतीय सेमेस्टर की सुश्री श्रेया चौहान ने प्रथम, ख़ुशी यादव ने द्वितीय तथा रिमझिम गिरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी रीतिका त्रिपाठी ने किया।

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