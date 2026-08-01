ड्यूटी के बाद बच्ची का अपहरण, हैवानियत कर घर जाकर सो गया था सिपाही
- डायल 112 में गोरखनाथ इलाके में मंगलवार को ड्यूटी पर तैनात था आरोपी सिपाहीतार खुल रही हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी मंगलवार को डायल 112 में गोर
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दस वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी बर्खास्त सिपाही की क्रूरता की परतें लगातार खुल रही हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी मंगलवार को डॉयल 112 में गोरखनाथ क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा था। रात आठ बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद वह बच्ची का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया। वारदात को अंजाम देने के बाद देर रात वह ऐसे अपने घर लौटा मानो कुछ हुआ ही न हो और आराम से सो गया।
जांच की प्रक्रिया
पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी रात करीब एक बजे पुलिस लाइन में प्रवेश करता दिखाई दिया। इसी फुटेज के आधार पर जांच टीम ने उसकी गतिविधियों का क्रम तैयार किया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वारदात के समय आरोपी की वर्दी पर खून के दाग लग गए थे। पुलिस लाइन स्थित आवास पर पहुंचने के बाद उसने वर्दी धोकर सबूत मिटाने का प्रयास किया। फॉरेंसिक टीम ने आरोपी के कमरे और धुले हुए कपड़ों से नमूने एकत्र किए हैं। इन्हें डीएनए और अन्य वैज्ञानिक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
आरोपी की गिरफ्तारी
जांच में आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार की जा रही है, ताकि अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि विभाग ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
ड्यूटी की जानकारी
अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार को आरोपी की ड्यूटी एक सिपाही के छुट्टी पर रहने की वजह से लगी थी। उसकी ड्यूटी कम ही लगाई जाती थी। लेकिर, जिस गोरखनाथ थाने से उसे जेल भेजा गया था, उसी इलाके में उसकी ड्यूटी जिम्मेदारों पर सवाल भी खड़े कर रही हैं।
घटना का विवरण
यह हुआ था गोरखपुर में जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को खाना देने आई 10 वर्षीय बच्ची मंगलवार रात रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि डॉयल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव उसे पुलिस की वर्दी का भरोसा दिलाकर बाइक से अपने साथ ले गया। आरोपी ने सुनसान स्थान पर बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव फेंक दिया।
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