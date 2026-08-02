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रामगढ़ झील में सेल्फी, ओवरलोडिंग और लापरवाही से हुआ हादसा, जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के रामगढ़झील में 26 जुलाई को हुए नाव हादसे की त्रि-सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे प्रणालीगत विफलता करार दिया है। रिपोर्ट में सेल्फी लेने, तेज गति, ओवरलोडिंग, और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को मुख्य कारण बताया गया। भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं।

रामगढ़ झील में सेल्फी, ओवरलोडिंग और लापरवाही से हुआ हादसा, जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट
रामगढ़ झील में सेल्फी, ओवरलोडिंग और लापरवाही से हुआ हादसा, जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट

गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय रामगढ़झील में 26 जुलाई को हुए नाव हादसे की त्रि-सदस्यीय जांच समिति ने अपनी संयुक्त आख्या सौंप दी है। समिति ने दुर्घटना को प्रणालीगत विफलता करार देते हुए सेल्फी लेने, स्पीड बोट की तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, कम रोशनी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे के प्रमुख कारण बताया है। रिपोर्ट में भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं।

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घटनाक्रम

गोरखपुर के रामगढ़झील में 26 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे जेटी संख्या-4 और 5 के बीच हुई नाव दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है। उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण अभिनव गोपाल, अपर जिलाधिकारी (नगर) और पुलिस अधीक्षक (नगर) निमिष पाटिल की त्रि-सदस्यीय समिति ने अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट में हादसे के पीछे कई गंभीर खामियों और लापरवाहियों को जिम्मेदार ठहराया है।

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महत्वपूर्ण निष्कर्ष

रिपोर्ट के अनुसार हादसा स्पीड बोट और सामान्य नाव की आमने-सामने की टक्कर से हुआ था। इस दुर्घटना में सामान्य नाव में आगे बैठे 20 वर्षीय लकमुद्दीन निवासी पिपरा तिवारी, हाटा (कुशीनगर) के सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि दुर्घटना के समय मृतक नाव के अगले हिस्से में खड़े होकर फोटो और सेल्फी ले रहे थे। टक्कर के दौरान स्पीड बोट का नुकीला अगला हिस्सा उनके सिर से टकरा गया, जिससे गंभीर मस्तिष्क चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई।

अन्य समस्याएँ

नाव में क्षमता से अधिक थे पर्यटक्, नहीं था पर्याप्त प्रकाश

समिति ने यह भी पाया कि स्पीड बोट क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर तेज गति से चल रही थी। ओवरलोडिंग के कारण बोट का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया था, जिससे चालक को सामने आ रही नाव दिखाई नहीं दी। वहीं, सामान्य नाव का संचालन बिना लाइसेंस और बिना प्रशिक्षण प्राप्त चालक द्वारा किया जा रहा था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुर्घटनास्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं थी। दोनों नावों में पर्याप्त रोशनी, चेतावनी हॉर्न, फेंडर (शॉक एब्जॉर्बर) और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण नहीं थे, जिससे टक्कर को टालना या उसका प्रभाव कम करना संभव नहीं हो सका।

सिफारिशें

समिति ने सुधार की ये सिफारिशें कीं

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समिति ने कई अहम सिफारिशें की हैं। इनमें सूर्यास्त के बाद नाव संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध, विभिन्न प्रकार की नावों के लिए अलग-अलग जलमार्ग तय करना, केवल लाइसेंसधारी एवं प्रशिक्षित चालकों को संचालन की अनुमति देना, नावों में जीपीएस, हॉर्न, फेंडर और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य करना शामिल है।

अगले कदम

इसके अलावा चलती नाव में खड़े होकर फोटो या सेल्फी लेने पर रोक, सभी यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य करने, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर सख्त कार्रवाई, रामगढ़ताल क्षेत्र में सीसीटीवी आधारित निगरानी, अलग जल पुलिस चौकी की स्थापना तथा चालकों और पर्यटकों की नियमित ब्रीथ एनालाइजर से जांच कराने की भी संस्तुति की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रामगढ़झील में नाव हादसा कब हुआ था?
रामगढ़झील में नाव हादसा 26 जुलाई को हुआ था।
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