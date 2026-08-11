शिक्षिका सहित नवीन कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र
गोरखपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मंगलवार को शिक्षिका, रसोइया, चौकीदार और चपरासी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कुल 3 शिक्षिकाएं 6 से 8 कक्षा के लिए और 4 शिक्षिकाएं 9 से 12 कक्षा के लिए नियुक्त की गईं। जिला समन्वयक ने बाकी रिक्त पदों के लिए विज्ञापन की घोषणा की।
गोरखपुर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षिका, रसोइया, चौकीदार व चपरासी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसमें 6 से 8 तक, 3 शिक्षिका और 9 से 12 में 4 शिक्षिका, 8 रसोइया, चौकीदार, चपरासी शामिल रहे। गोरखपुर मंडल की एडी बेसिक संगीता सिंह ने नवीन कार्मिकों को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा पंकज सिंह ने बताया कि ये नियुक्ति प्रतीक्षा सूची में से की गई है तथा शेष रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।
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