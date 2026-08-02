नशा मुक्ति एवं जन जागरूकता अभियान का हुआ शुभारंभ
महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि में नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में 100 दिवसीय नशा मुक्ति एवं जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। चिकित्सकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने सामूहिक शपथ ली। अभियान में नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।
भटहट, हिन्दुस्तान संवाद। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि में रविवार को नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में 100 दिवसीय नशा मुक्ति एवं जन-जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर चिकित्सकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ सामूहिक शपथ ली। कार्यक्रम के संचालन और समन्वय के लिए डॉ. श्रीराम सैनी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक रविवार को लगातार सौ सप्ताह तक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन, स्वास्थ्य जांच शिविर और विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर विवि के चिकित्सक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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