अगले सावन तक बदला-बदला दिखेगा गोरखनाथ धाम अगले सावन तक बदला-बदला दिखेगा गोरखनाथ धामअगले सावन तक बदला-बदला दिखेगा गोरखनाथ धामअगले सावन तक बदला-बदला दिख

कटिहार, वरीय संवाददाता। सीमांचल की आस्था का प्रमुख केंद्र और श्वेत शिवलिंग के कारण देश-विदेश में पहचान बना चुका आजमनगर प्रखंड स्थित गोरखनाथ धाम आने वाले वर्ष तक बदले हुए स्वरूप में नजर आएगा। पर्यटन विभाग की ओर से करीब 14.25 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और इस ऐतिहासिक धाम को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। हर वर्ष सावन के महीने में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान से हजारों श्रद्धालु गोरखनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। पहली सोमवारी को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, पेयजल, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में माथा टेकने पहुंचेंगे। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस परिसर के भव्य निर्माण के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक रुप से महत्वपूर्ण मंदिर पर्यटन के क्षेत्र में भी विकसित हो रहा है।

पर्यटन विभाग द्वारा चल रहे कार्य पर्यटन विभाग द्वारा चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य के तहत मंदिर परिसर को आकर्षक स्वरूप देने, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सुगम आवागमन, बैठने की व्यवस्था, सौंदर्यपरक प्रवेश द्वार, हरियाली और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक नागरिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि परियोजना पूरी होने के बाद गोरखनाथ धाम की पहचान और अधिक मजबूत होगी तथा धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

संपूर्ण परियोजना विवरण एक नजर

यह परियोजना कटिहार स्थित गोरखनाथ धाम से जुड़ी है, जो नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत बाबा गोरखनाथ का स्थल है। माना जाता है कि 1053 ईस्वी में कामाख्या से लौटते समय उन्होंने यहां तीन दिनों तक तपस्या की थी। यहां महाशिवरात्रि, सावण मास के सोमवार और श्रावण पूर्णिमा के दौरान लाखों श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करने और कांवड़ यात्रा के लिए आते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'प्रगति यात्रा' के दौरान घोषित इस योजना के लिए बिहार सरकार ने 14 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। प्रमुख बुनियादी ढांचा के तहत मोटर कार एवं बस पार्किंग की समुचित व्यवस्था। दुकान, डोरमेट्री प्रावधान। परिसर में गोरखनाथ की प्रतिमा के साथ एक मनोरम ध्यान उद्यान, हरित क्षेत्र और विभिन्न रंगों के फूलों का विकास।

श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन गोरखनाथ धाम मंदिर में नेपाल, भूटान, झारखंड, बंगाला, आसाम से आते श्रद्धालु

सावन माह एवं श्रावण पूर्णिमा में जुटती है लाखों की भीड़

सालमारी, एक संवाददाता

मिनी बाबा धाम गोरखनाथ धाम जिला मुख्यालय से दूरी 46 किमी और गोरखनाथ मंदिर से मनिहारी गंगा घाट की दूरी करीब 70 की मीटर सड़क मार्ग से है।

आजमनगर प्रखंड अंतर्गत सालमारी के समीप गोरखनाथ मंदिर की ख्याति का आलम है कि यहां पर जितने बिहार के श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते है। उससे अधिक नेपाल, भूटान, झारखंड और बंगाल से लोग आकर जलाभिषेक करते है। 12 माह इस मंदिर में भक्तों के आने जाने से रौनक बनी रहती है। शांत और सुंदर जगह पर स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर में महाशिवरात्रि और सावन माह में काफी भीड़ जुटती है। इसको लेकर मंदिर कमेटी की ओर से काफी तैयारी की जा रही है। वहीं बारसोई अनुमंडल प्रशासन की टीम भी लगातार इस पर ध्यान रखती है। इसे मिनी बाबाधाम मानने वाले बताते है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। मंदिर का इतिहास और उसकी प्राचीन भव्यतता अनोखी है। मंदिर कमेटी के पुजारी सुरजीत बनर्जी ने बताया कि यहां नेपाल, भूटान, झारखंड, बंगाल सहित देश के विभिन्न शहरों से लोग यहां पहुंचकर बाबा गोरखनाथ को जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर कमेटी के सचिव पिंटू यादव बताते हैं कि आस्था का सैलाब सावन माह में देखने को मिलता है। जब मनिहारी से गंगाजल लेकर भक्त पैदल चलने के बाद जलाभिषेक करते हैं।

शैव सर्किट में शामिल करने में देरी घोषणा के एक दशक बाद भी शैव सर्किट में शामिल नहीं हो पाया गोरखनाथ मंदिर

श्वेत शिवलिंग के कारण मंदिर की है प्रसिद्धि

कटिहार, निज प्रतिनिधि: आजमनगर प्रखंड के गोरखपुर स्थित मिनी बाबा धाम के रूप में जाना जाने वाले गोरखनाथ धाम मंदिर को घोषणा के एक दशक बाद भी शैव सर्किट में शामिल नहीं किया जा सका है। बताते चलें कि वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही शैव सर्किट में शामिल होने की बात कही थी। हलांकि पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए राशि का आवंटन किया गया। सौंदर्यीकरण का काम धीमी गति से चल रहा है। मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि 14.25 करोड़ से मंदिर का सौंदर्यीकरण व अन्य विकास काम कराया जाना है। मंदिर परिसर में स्थित तालाब में सीढ़ी घाट का निर्माण भी काफी मंथर गति से चल रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर का विकास कार्य भले ही कराया जा रहा हो लेकिन शैव सर्किट में अब तक शामिल नहीं किया जा सका है। शैव सर्किट में इस मंदिर के शामिल होने से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इसके विकास और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर काम किया जाएगा। अजगैबीनाथ मंदिर, अशोक धाम शैव सर्किट में पूर्व से शामिल है। गोरखनाथ मंदिर में श्वेत शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए सावन महीने तथा महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में शिवभक्त आस-पास के जिले सहित पश्चिम बंगाल व पड़ोसी देश नेपाल व भूटान से भी पहुंचते हैं। कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय के बाबा गोरखनाथ ने यहां श्वेत शिवलिंग की स्थापना की थी। श्वेत शिवलिंग के कारण गोरखनाथ मंदिर की प्रसिद्धि दूर-दूर तक है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नि:संतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना को लेकर पूजा अर्चना के लिए गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर कमिटी के सदस्यों व स्थानीय लोगों ने बताया कि घोषणा के बाद भी शैव सर्किट में शामिल नहीं किया जाना पीड़ादायक है। शैव सर्किट में शामिल होने से मंदिर का विकास होने के साथ ही धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता। देश के पर्यटन मानचित्र पर भी गोरखनाथ मंदिर की धमक होती। मंदिर कमिटि के उपाध्यक्ष ने कहा कि विकास को लेकर कुछ काम किया जा रहा है। शैव सर्किट में शामिल करने को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराए जाने के साथ ही पत्राचार भी किया गया। मनिहारी से गोरखनाथ मंदिर तक कांवरिया पथ का निर्माण भी एक मुद्दा रहा है। अब तक इस दिशा में भी कोई पहल नहीं की गई है। कांवरियों को रास्ते में कीचड़ व जलजमाव होकर जलाभिषेक के लिए मंदिर तक पहुंचना पड़ता है।