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स्नातक परीक्षा में दो केंद्रों पर 41 रहे अनुपस्थित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में 3705 में से 3664 छात्रों ने भाग लिया। दो केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें कमला राय कॉलेज और महेंद्र महिला कॉलेज शामिल हैं। कुल 41 छात्र अनुपस्थित रहे।

स्नातक परीक्षा में दो केंद्रों पर 41 रहे अनुपस्थित

गोपालगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की ओर से संचालित सत्र 2024-28 के स्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार को सभी विषयों के विद्यार्थियों ने एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स तीसरे पेपर की परीक्षा दी। जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर कुल 3705 परीक्षार्थियों में से 3664 परीक्षा में शामिल हुए। जबकि 41 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शहर के कमला राय कॉलेज में पहली पाली में 773 परीक्षार्थियों में 764 उपस्थित रहे और नौ अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 1225 में 1211 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 14 अनुपस्थित रहे। वहीं महेंद्र महिला कॉलेज में पहली पाली में 826 में 819 परीक्षार्थी शामिल हुए व सात अनुपस्थित रहे।

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दूसरी पाली में 881 में 870 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।

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