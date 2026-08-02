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सफाईकर्मियों की हड़ताल को भाकपा माले का समर्थन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि - जिले के गोपालपुर थाने के कोट नरहवां गांव के समीप की है घटना- पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा मॉडल सदर अस्पताल

सफाईकर्मियों की हड़ताल को भाकपा माले का समर्थन

गोपालगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को भाकपा माले जिला कमेटी ने समर्थन देने की घोषणा की है। रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिला कमेटी ने कहा कि सफाई कर्मचारी वर्षों से कठिन और जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में शहरों की सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं। लेकिन उनकी जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। पार्टी ने कहा है कि सिवान जिले में वर्ष 2024 से सफाई कर्मियों को 18 हजार रुपए मानदेय मिल रहा है। जबकि गोपालगंज में अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।

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जिला कमेटी के सुभाष सिंह कुशवाहा ने कहा कि मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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