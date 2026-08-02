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जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा में पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी सत्यम कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उपनिरीक्षक नितीन उपाध्याय और उनकी टीम द्वारा आसरा कॉलोनी के पास की गई। पीड़ित ने शिकायत की थी कि आरोपियों ने 31 जुलाई की रात उनके घर पर हमला कर मारा-पीटा था।

जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

गोण्डा, संवाददाता। कोतवाली नगर पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी नगर योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक नितीन उपाध्याय, कांस्टेबल देव कुमार और विनय की टीम ने आरोपी सत्यम कुमार मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर मिश्रा निवासी पूरे पाण्डेय सेमरी कला थाना उमरी बेगमगंज हाल पता रद्युकुल नगर सिविल लाइन को आसरा कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है । पुलिस ने बताया पीड़ित मारूति नंदन तिवारी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप है तहरीर कि 31 जुलाई की रात करीब 8 बजे आरोपी रमाकान्त मिश्र, सत्यम मिश्रा, रौनक मिश्र व अन्य ने लाठी-डण्डा व धारदार हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला कर मारपीट की थी ।

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हमले में वादी व उसके भाई को चोटें आईं थीं ।

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