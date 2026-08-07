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जिले में सात पूर्ति निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा जिले में राशन वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सात पूर्ति निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नए कार्यक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। यह परिवर्तन खाद्यान्न वितरण प्रणाली को सुचारु करने के उद्देश्य से किया गया है।

जिले में सात पूर्ति निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले

गोण्डा, संवाददाता। जिले में राशन वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सात पूर्ति निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने नवीन तैनाती का आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल नए कार्यक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार को सदर तहसील के पड़री कृपाल विकासखंड के साथ मुजेहना का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। रणधीर यादव को तरबगंज से हटाकर सदर तहसील के इटियाथोक विकासखंड की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील कुमार दिवाकर को सदर से स्थानांतरित कर करनैलगंज तहसील के करनैलगंज एवं परसपुर विकासखंड का पूर्ति निरीक्षक बनाया गया है।

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इसी तरह आनंद प्रकाश को करनैलगंज तहसील के कटरा बाजार के साथ हलधरमऊ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनुज कुमार को मनकापुर तहसील के बभनजोत, छपिया तथा समस्त नगरीय क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है। महेश प्रसाद को तरबगंज तहसील के तरबगंज, नवाबगंज और वजीरगंज विकासखंड की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, हरिवंश यादव को करनैलगंज से स्थानांतरित कर तरबगंज तहसील के बेलसर विकासखंड का पूर्ति निरीक्षक तैनात किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अपने नए आवंटित क्षेत्र के संबंधित उपजिलाधिकारी के समक्ष तत्काल योगदान प्रस्तुत कर दायित्व संभालें। विभाग का कहना है कि यह फेरबदल खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारु और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

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