ताइक्वांडो की जिले की टीम घोषित, 29 खिलाड़ी दिखाएंगे दम
गोण्डा जिले की 29 सदस्यीय ताइक्वांडो टीम की घोषणा लखनऊ में होने वाली राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए की गई है। 30 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। टीम में सब जूनियर, कैडेट और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
गोण्डा, संवाददाता। लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 30 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए गोंडा जिले की 29 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 1500 से अधिक खिलाड़ी सब जूनियर, कैडेट, जूनियर एवं सीनियर वर्ग में अपना दम दिखाएंगे। गोंडा ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार को गांधी पार्क में खिलाड़ियों का चयन किया गया। एसोसिएशन सचिव डॉ. प्रत्यूष राज ने टीम की घोषणा करते हुए बताया कि सब जूनियर वर्ग से 13, कैडेट वर्ग से 11 और जूनियर वर्ग से 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
सब जूनियर से रुद्रांश जोशी, आर्या मौर्या, भव्या खंडेलवाल, आयुष्मान श्रीवास्तव। कैडेट से श्रीश मित्तल, रुद्र सिंह, तेजस्वनी मौर्य, वैष्णवी द्विवेदी। जूनियर से निष्ठा द्विवेदी, शौर्य गुप्ता, खुशी मिश्रा, आदित्य दीप पांडेय प्रमुख हैं। डॉ. प्रत्यूष राज ने बताया कि प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। एसोसिएशन ने सार्थक सिंह को टीम कोच और अजय जायसवाल को टीम मैनेजर नियुक्त किया है। सभी खिलाड़ी 30 जुलाई को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी रंजीत राज सहित पदाधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं दीं।
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