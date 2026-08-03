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दहेज हत्या के तीन दोषियों को सात साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोंडा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को सात साल की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 30 अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ था।

दहेज हत्या के तीन दोषियों को सात साल की कैद

गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दहेज हत्यारोपी तीन अभियुक्तों को सात वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी 30 अप्रैल 2019 को वादी नान्हू पुत्र बाबूराम की तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियुक्तगण ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद पुत्र रामप्रसाद एवं विनोद पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासीगण मुन्शी पुरवा, मौजा चौदहा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं विवाहिता की हत्या किए जाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत प्रेषित किया गया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपितों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व पंद्रह पंद्रह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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