रक्षा वैज्ञानिक बनने वालों के लिए सुनहरा मौका, DRDO कराएगा 500 पीएचडी

डीआरडीओ रक्षा क्षेत्र में 500 पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। अभी सिर्फ सालाना 40 पीएचडी रक्षा से जुड़े मुद्दों पर होती हैं। इसे देश में रक्षा संबंधी अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा।

मदन जैड़ा, हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Thu, 07 Apr 2022 06:27 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.