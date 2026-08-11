बीसीए व बीबीए महत्वपूर्ण व करियर उन्मुख पाठ्यक्रम

एमवी कॉलेज में बीबीए और बीसीए विषय में छात्रों के नामांकन का सुनहरा अवसर आया है। कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि नियमित कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति बायोमिट्रिक सिस्टम से होगी। छात्रों को प्रायोगिक कार्य और शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेना होगा।

युवा के लिए ------------ वोकेशनल कोर्स बायोमिट्रिक सिस्टम से एमवी कॉलेज में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अलग-अलग शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा बक्सर, हमारे संवाददाता।

कॉलेज में नामांकन एमवी कॉलेज में बीबीए व बीसीए विषय में छात्र-छात्राओं के नामांकन का सुनहरा अवसर सामने आया है। इस पाठयक्रम में छात्र-छात्राएं नामांकन ले सकते है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य (डॉ.) केके सिंह ने कहा कि बीसीए एवं बीबीए विषय वर्तमान समय के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं करियर उन्मुख पाठ्यक्रम हैं।

कक्षा अध्ययन और उपस्थिती कॉलेज में संचालित दोनों पाठ्यक्रम एआईसीटीई से अनुमोदित हैं। विद्यार्थियों को तकनीकी, प्रबंधन, कॉर्पोरेट एवं व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर आधार प्रदान करते हैं। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि कॉलेज में नियमित कक्षा-अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों के लिए कम-से-कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसलिए प्रवेश परीक्षा में केवल वहीं विद्यार्थी शामिल हो। जो नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होकर गंभीरता एवं अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं।

बायोमिट्रिक सिस्टम कॉलेज में विद्यार्थियों की उपस्थिति बायोमिट्रिक सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाती है। विद्यार्थियों को केवल परीक्षा देने तक सीमित न रहकर नियमित कक्षाओं, प्रायोगिक कार्य एवं विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। उन्होंने बताया कि कॉलेज में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए अलग कंप्यूटर लाइब्रेरी व वोकेशनल कोर्स के लिए पुस्कालय की व्यवस्था है। साथ ही, विद्यार्थियों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन का अवसर मिलता है। (बक्सर से नवीन पाठक)