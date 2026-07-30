क्लब से प्रेजेंटेशन में प्राप्त किया श्रेष्ठ पुरस्कार
मुरादाबाद में गोल्डन सी वन का उद्घाटन समारोह गाजियाबाद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद गोल्डन लायंस क्लब ने श्रेष्ठ पुरस्कार जीते और जीओ और जीने दो का संदेश प्रस्तुत किया। क्लब की अध्यक्ष शेफाली गुप्ता और अन्य प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया।
मुरादाबाद। गोल्डन सी वन का अधिष्ठापन समारोह गाजियाबाद में आयोजित किया गया। इसमें मुरादाबाद गोल्डन लायंस नवीन ने अपने बैनर प्रेजेंटेशन में श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें क्लब ने जीओ और जीने दो के संदेश की प्रस्तुति की। क्लब अध्यक्ष शेफाली गुप्ता, सचिव अंकिता सक्सेना, पीडीसीपी स्नेहलता, शिखा गुप्ता, सुमन कौशिक, रीजन चेयरपर्सन रेखा अग्रवाल, एडीसीपी उमा यादव, डीसीआईओ अंजली गौड़,डिस्ट्रिक्ट कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, प्रोटोकॉल आफिसर रूबी बेदी , ममता रस्तोगी और सविता चौरसिया शामिल रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें