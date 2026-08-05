सोना फिर 1.5 लाख रुपये के पार पर
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में दूसरे दिन तेजी आई, जो 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल के कारण हुई। चांदी की कीमत भी बढ़कर 2,32,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई और यह एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऐसा वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं की कीमतों में भारी उछाल के कारण हुआ। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,500 रुपये यानी 1.7 प्रतिशत बढ़कर 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) हो गई। इससे पहले यह कीमती धातु छह जुलाई को इस स्तर के आसपास कारोबार कर रही थी। उस समय यह 1,50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।पिछले
कारोबारी सत्र में स्थिर रहने के बाद चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आई और यह 6,200 रुपये बढ़कर लगभग एक महीने के उच्चतम स्तर 2,32,700 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी नौ जुलाई को इस स्तर के आसपास कारोबार कर रही थी, जब यह 2,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
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