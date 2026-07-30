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सोना 1,000 रुपये मजबूत, चांदी टूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपये बढ़कर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। यह वृद्धि वैश्विक बाजार में मजबूत रुझानों और आभूषण विक्रेताओं की नई खरीदारी के कारण हुई। वहीं, चांदी की कीमत 600 रुपये घटकर 2,24,700 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

सोना 1,000 रुपये मजबूत, चांदी टूटी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने की कीमतें 1,000 रुपये बढ़कर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। इसकी वजह वैश्विक बाजार में मजबूत रुझानों के बीच आभूषण और फुटकर विक्रेताओं की ओर से ताजा लिवाली है। इससे पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, हालांकि, चांदी की कीमत 600 रुपये टूटकर 2,24,700 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) रह गई, जबकि बुधवार को यह 2,25,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। कारोबारियों ने कहा कि आभूषण विक्रेताओं और स्टॉक रखने वालों की मांग बढ़ने से घरेलू सोने की कीमतें थोड़ी बढ़ीं; हालांकि, रुपया मजबूत होने से कीमतों में और बढ़ोतरी सीमित रही।

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