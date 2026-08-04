सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, चांदी स्थिर
नई दिल्ली में सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 100 रुपये बढ़कर 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। चांदी की कीमत स्थिर रही, जो 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। निवेशक अमेरिका-ईरान के बीच के राजनैतिक घटनाक्रम को लेकर सावधानी बरत रहे हैं।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 100 रुपये बढ़कर 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मिले-जुले रुझान के बीच चांदी की कीमतें स्थिर रहीं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी की कीमत 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रही। जानकारों ने कहा कि निवेशक अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे राजनयिक घटनाक्रम और फेडरल रिजर्व के नीतिगत दृष्टिकोण को लेकर अनिश्चितता के बीच सतर्क रुख अपनाए हुए थे। पिछले दो सत्रों में कीमती धातुओं की कीमतें एक दायरे में रहीं, क्योंकि व्यापारी भू-राजनीतिक जोखिमों और अमेरिकी ब्याज दरों की भविष्य की दिशा के बारे में अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे।
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