सोने में 900 रुपये की गिरावट, चांदी तेज
नई दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 900 रुपये घटकर 1,47,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 1,800 रुपये बढ़कर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि रुपये की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुस्त हलचल के कारण सोने की कीमतें सीमित सीमा में रहीं।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को रुपये की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुस्त हलचल के कारण सोने की कीमतें 900 रुपये गिरकर 1,47,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गईं। हालांकि, चांदी की कीमत शुक्रवार के 2,24,700 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 1,800 रुपये बढ़कर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) हो गई।जानकारों ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुस्त हलचल और भारतीय रुपये के मजबूत होने के कारण सोमवार को सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में रहीं। चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई क्योंकि कमजोर डॉलर और तेल की कीमतों में नरमी से कीमती धातुओं के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिससे लिवाली बढ़ गई।
नई खरीदारी को लेकर कम दिलचस्पी और अहम अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से पहले निवेशकों के सतर्क रुख ने सोने की बढ़त को सीमित कर दिया।
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