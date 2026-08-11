बेगूसराय आयुर्वदिक कॉलेज में 208 बच्चों को पिलायी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक

स्वर्ण प्राशन की प्रक्रिया

स्वर्णप्रशन अभियान के प्रभारी महाविद्यालय की उपाधीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि स्वर्ण प्राशन की दवा हमारे महाविद्यालय के अंदर हमारे रासशास्त्रियों के द्वारा तैयार की जाती है ,इसलिए यह उच्च गुणवत्ता वाली होती है। इस कार्य के तहत हम बच्चों को सोने के भस्म से बनी दवा की दो बूंद की खुराक पिलकर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से सबल बनाने का काम करते हैं। यह प्रयोग में देखा गया है कि स्वर्णप्राशन की छह खुराक पिए बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ ही उनकी मेधा शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है। बाल रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार शर्मा, बाल रोग प्रभारी डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी, डॉ. राम नंदन सहनी आदि थे। इस कार्यक्रम को संचालित करने में संगीता कुमारी, डाली सिंन्ह, रंजना कुमारी, संगीता कुमारी, संजू कुमारी, नीलू कुमारी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्वर्ण प्राशन की दवा के निर्माण में ड्डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मो. जहीर आलम, पंकज कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिन्हा, आदि के सहयोग से यह औषधि तैयार हो सकी।