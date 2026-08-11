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बेगूसराय आयुर्वदिक कॉलेज में 208 बच्चों को पिलायी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय में स्वर्णप्राशन अभियान के अंतर्गत 208 बच्चों को दवा दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य ने किया। इसके तहत बच्चों को सोने की भस्म से निर्मित दवा दी जाती है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में सुधार होता है।

बेगूसराय आयुर्वदिक कॉलेज में 208 बच्चों को पिलायी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक
बेगूसराय आयुर्वदिक कॉलेज में 208 बच्चों को पिलायी गई स्वर्ण प्राशन की खुराक

राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय- सह- चिकित्सालय में मंगलावर को स्वर्णप्राशन अभियान के तहत 208 बच्चों को स्वर्ण प्राशन के दवा की खुराक पिलाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य ने किया। प्राचार्य ने कहा कि स्वर्ण प्राशन अभियान बेगूसराय आयुर्वेद कॉलेज का एक महात्वाकांछी कार्यक्रम है।

स्वर्ण प्राशन की प्रक्रिया

स्वर्णप्रशन अभियान के प्रभारी महाविद्यालय की उपाधीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि स्वर्ण प्राशन की दवा हमारे महाविद्यालय के अंदर हमारे रासशास्त्रियों के द्वारा तैयार की जाती है ,इसलिए यह उच्च गुणवत्ता वाली होती है। इस कार्य के तहत हम बच्चों को सोने के भस्म से बनी दवा की दो बूंद की खुराक पिलकर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से सबल बनाने का काम करते हैं। यह प्रयोग में देखा गया है कि स्वर्णप्राशन की छह खुराक पिए बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ ही उनकी मेधा शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है। बाल रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार शर्मा, बाल रोग प्रभारी डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी, डॉ. राम नंदन सहनी आदि थे। इस कार्यक्रम को संचालित करने में संगीता कुमारी, डाली सिंन्ह, रंजना कुमारी, संगीता कुमारी, संजू कुमारी, नीलू कुमारी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्वर्ण प्राशन की दवा के निर्माण में ड्डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मो. जहीर आलम, पंकज कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिन्हा, आदि के सहयोग से यह औषधि तैयार हो सकी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वर्णप्राशन अभियान कब शुरू हुआ?
स्वर्णप्राशन अभियान मंगलावर को आयोजित किया गया।
Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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