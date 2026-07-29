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सोने के बदले कर्ज का आकार 30 लाख करोड़ होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोने के बदले कर्ज देने का आकार मार्च, 2028 तक 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इक्रा ने कहा कि एनबीएफसी की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2027-28 में 23 प्रतिशत हो सकती है। एनबीएफसी के गोल्ड लोन कारोबार में 35 प्रतिशत सालाना वृद्धि का अनुमान है।

सोने के बदले कर्ज का आकार 30 लाख करोड़ होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्जदाताओं में सोने के बदले कर्ज देने की दिलचस्पी बढ़ने से इस तरह के ऋण का कुल आकार मार्च, 2028 तक बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो मार्च, 2026 में 18 लाख करोड़ रुपये था। इक्रा ने बुधवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा रेटिंग्स ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) इस क्षेत्र में बैंकों से तेज वृद्धि दर्ज करती रहेंगी।

एनबीएफसी की हिस्सेदारी

वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक कुल बकाया पोर्टफोलियो में एनबीएफसी की हिस्सेदारी बढ़कर 23 प्रतिशत हो सकती है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 22 प्रतिशत थी।

गोल्ड लोन कारोबार में वृद्धि

एजेंसी ने कहा कि 2026-27 से 2027-28 के दौरान एनबीएफसी के गोल्ड लोन कारोबार में सालाना 35 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि बैंकों के लिए यह दर करीब 30 प्रतिशत रह सकती है। हालांकि, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उनकी आय पर कुछ दबाव पड़ सकता है।

पिछले वित्त वर्षों की तुलना

पिछले दो वित्त वर्षों (मार्च 2026 तक) में गोल्ड लोन में औसतन 38 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें बैंकों की वृद्धि 35 प्रतिशत और एनबीएफसी की 54 प्रतिशत रही। इक्रा रेटिंग्स के क्षेत्र प्रमुख आर. श्रीनिवासन ने कहा, 'नई फर्मों और बड़ी एनबीएफसी कंपनियों के इस खंड में कदम रखने और शाखा नेटवर्क के विस्तार की योजनाएं, इस क्षेत्र में मजबूत वृद्धि का समर्थन कर रही हैं। बिना गारंटी वाले कर्ज में हाल के दबाव के बीच भी गोल्ड लोन की मांग बनी हुई है।'

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कर्जदाता कौन हैं?
कर्जदाता में सोने के बदले कर्ज देने की दिलचस्पी बढ़ने से इस तरह के ऋण का कुल आकार बढ़ रहा है।

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