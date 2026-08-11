सोने-चांदी के भाव दो माह के उच्च स्तर पर
दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। सोने की कीमत 1,200 रुपये बढ़कर 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले छह कारोबारी सत्रों में सोने की कीमत 9,800 रुपये बढ़ी है। चांदी की कीमत भी 2,000 रुपये बढ़कर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।
नई दिल्ली, एजेंसी। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तेजी रही। सोने के भाव लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़े और 1,200 रुपये की तेजी के साथ 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के दो महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सोमवार के 1,56,000 रुपये के मुकाबले 1,200 रुपये बढ़कर 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पहले सोना 12 जून को करीब इसी स्तर पर था, जब भाव 1,56,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था। पिछले छह कारोबारी सत्रों में सोने की कीमत 9,800 रुपये यानी 6.65 प्रतिशत बढ़ चुकी है। तीन अगस्त को सोना 1,47,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था。
चांदी भी चमकी
चांदी की कीमत भी 2,000 रुपये बढ़कर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। यह दो महीने से अधिक समय का इसका सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले 30 अप्रैल को चांदी 2,42,700 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास थी। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में मामूली गिरावट रही। हाजिर सोना 0.38 प्रतिशत घटकर 4,373.43 डॉलर प्रति औंस और चांदी करीब 1.3 प्रतिशत गिरकर 64.90 डॉलर प्रति औंस पर रही।
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