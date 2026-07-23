गोल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र सम्मानित
रांची के मोरहाबादी में गोल इंस्टीट्यूट द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और अन्य सम्मानित अतिथियों ने पुरस्कार वितरित किए और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्रों को 80,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।
रांची, वरीय संवाददाता। मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में गुरुवार को गोल इंस्टीट्यूट द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नीट परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मेयर रोशनी खलखो, पैनासिया हॉस्पिटल रांची के निदेशक डॉ. प्रशांत कुमार तथा रांची विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एएन शाहदेव ने छात्रों को सम्मानित किया। संस्थान के छह टॉपर्स को 80,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि चिकित्सा केवल एक प्रतिष्ठित पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक महान संकल्प है।
गोल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन कुमार सिंह ने कहा कि संस्थान के लिए कोई भी विद्यार्थी महज एक रोल नंबर नहीं होता, बल्कि उसका सपना, संघर्ष और माता-पिता की अपेक्षाएं संस्थान की जिम्मेदारी होती हैं। वहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सिंह ने कहा कि विद्यार्थी की सफलता के पीछे उसका कड़ा परिश्रम, माता-पिता का त्याग और शिक्षकों का सही मार्गदर्शन होता है। कार्यक्रम में रांची के सेंटर कोऑर्डिनेटर अभिषेक और सेंटर हेड शुभम सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।
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