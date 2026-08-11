सरकंडा चौक के पास 20.45 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चार गिरफ्तार

गोड्डा पुलिस का मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। सोमवार को पुलिस ने सरकंडा चौक के पास 20.45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था।

जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ गोड्डा पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को नगर थाना पुलिस ने सरकंडा चौक के पास कार्रवाई करते हुए करीब 20.45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। इस दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों का पूर्व से कई मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है।

गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त को नगर थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सरकंडा चौक के पास निगरानी शुरू की। इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर चार लोगों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 20.45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिरेन्द्र कुमार (26), निवासी कठौन, थाना गोड्डा मुफस्सिल, लखन कुमार झा (29), निवासी सरकंडा, शिवकुमार शर्मा (32), निवासी गंगटा काली मंदिर तथा रबुल अंसारी (27), निवासी असनबनी के रूप में हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं।

आगे की कार्रवाई इस मामले में गोड्डा नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। एसडीपीओ ने स्पष्ट किया है कि जिले में ब्राउन शुगर समेत अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तस्करों और नशे के कारोबार से जुड़े गिरोह को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री या तस्करी से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना निकटतम थाना अथवा गोड्डा पुलिस को दें। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

छापेमारी टीम में ये रहे शामिल इस कार्रवाई में एसडीपीओ आकाश भारद्वाज, नगर प्रभाग के पुलिस निरीक्षक दिनेश महली, सदर प्रभाग के पुलिस निरीक्षक मधुसूदन मोदक, नगर थाना के प्रभारी थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार यादव, अंकित कुमार झा, भोलानाथ दास, बिपीन कुमार यादव समेत नगर थाना के सशस्त्र बल शामिल रहे।