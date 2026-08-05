गोड्डा में 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद के साथ तीन गिरफ्तार

गोड्डा पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना पुलिस ने 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह अंतरराज्यीय तस्करी के गिरोह का खुलासा है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गोड्डा, निज प्रतिनिधि। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ गोड्डा पुलिस की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। नगर थाना पुलिस ने करीब 50 ग्राम ब्राउन शुगर (हेरोइन) बरामद करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई में अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ गोड्डा आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस कार्रवाई का विवरण इसी क्रम में 3 अगस्त को नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम को देखकर कुछ संदिग्ध भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर तीन आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कठौन निवासी पंकज मंडल, सरौनी बाजार निवासी सूरज चालक और बिहार के बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के पड़वा रामपुर निवासी कुणाल कुमार शामिल हैं।

बरामद की गई सामग्री पुलिस ने आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर के अलावा एक एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल संख्या जेएच17X1294 और बिना नंबर की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस संबंध में गोड्डा नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है।

पुलिस की अपील गोड्डा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पुलिस ने लोगों से अवैध मादक पदार्थ कारोबार की सूचना निकटतम थाना या पुलिस को देने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई है।