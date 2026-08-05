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गोड्डा कॉलेज में नए छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा कॉलेज में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नव नामांकित छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉ. विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में छात्रों को शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम की संरचना और शैक्षणिक क्रेडिट जैसी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में छात्रों को ग्रिवेंस सेल और परीक्षा प्रणाली पर भी जानकारी मिली।

गोड्डा कॉलेज में नए छात्रों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम

गोड्डा संवाद सूत्र। गोड्डा कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नव नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए सोमवार को इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉ. विवेकानंद सिंह ने की।

कार्यक्रम का उद्देश्य

इस दौरान विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम की संरचना, विषय चयन, परीक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न छात्र हितकारी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की समन्वयक एवं लाइफ साइंस विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. सच्ची स्नेहा ने एफवाययूजी की संरचना, उद्देश्य एवं एनईपी 2020 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

शैक्षणिक क्रेडिट की जानकारी

उन्होंने विद्यार्थियों को आपार आईडी बनवाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों और अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है तथा इसे आधार से लिंक किया जाता है।उन्होंने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अवधारणा समझाते हुए बताया कि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप से सुरक्षित रहते हैं। यदि किसी कारणवश पढ़ाई बीच में बाधित हो जाती है और बाद में छात्र पुनः अध्ययन शुरू करते हैं, तो निर्धारित नियमों के अनुसार इन क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा में अधिक लचीलापन मिलता है।

विषय चयन और परीक्षा प्रणाली

साथ ही उन्होंने मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट व्यवस्था की जानकारी देते हुए एक, दो, तीन एवं चार वर्ष पूरे करने पर मिलने वाली विभिन्न योग्यताओं और डिग्रियों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को महाविद्यालय के ग्रीवेंस सेल की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया। बताया गया कि छात्र-छात्राएं अपनी शैक्षणिक एवं अन्य समस्याओं को निर्धारित व्यवस्था के तहत दर्ज करा सकते हैं, जिनका निष्पक्ष समाधान किया जाएगा। महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों ने भी विषय चयन एवं शैक्षणिक योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं, ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों का चयन कर सकें। परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज कुमार ने परीक्षा प्रणाली, नियमों एवं संभावित समस्याओं की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को समय पर सभी प्रक्रियाओं का पालन करने की सलाह दी।

NSS और नियमित कक्षाएं

वहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. बासुकी नाथ झा ने एनएसएस की उपयोगिता, सामाजिक दायित्वों तथा 'माई भारत' पोर्टल पर पंजीकरण के महत्व से विद्यार्थियों को अवगत कराया और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी समझाई। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी प्राचार्य डॉ. विवेकानंद सिंह ने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए बताया कि महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं 5 अगस्त से प्रारंभ होंगी। उन्होंने सभी छात्रों से नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और पूरी लगन के साथ अध्ययन करने का आह्वान किया।

सामान्य प्रश्न

इंडक्शन कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
इंडक्शन कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया।
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