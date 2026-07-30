Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु दिखाते हैं स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने का मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व पर नौ कुण्डीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें प्राचीन शिव मंदिर में हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। गुरु-शिष्य परंपरा का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने यज्ञ में भाग लिया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।

गुरु दिखाते हैं स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने का मार्ग
गुरु दिखाते हैं स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाने का मार्ग

गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व पर नौ कुण्डीय गायत्री यज्ञ का आयोजपन किया गया। जालबपुर गुदड उर्फ खिदरीपुरा प्राचीन शिव मंदिर में हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बुधवार को गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व पर ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली कामेश शर्मा, पुष्पा शर्मा, सारिका अग्रवाल, रिंकी सिंह, नीलम करनावाल ने नौ कुण्डीय गायत्री यज्ञ सम्पन्न कराया। चौ० करनवीर सिंह ने प्रियंका के साथ सपत्नीक मुख्य पूजन किया。

ये भी पढ़ें:गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ

गुरु-शिष्य परंपरा

गायत्री शक्तिपीठ व्यवस्थापक डॉ० दीपक कुमार ने कहा कि गुरु-शिष्य परम्परा भारत की महान परम्परा है। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र - राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, संदीपन - कृष्ण, अरस्तु - सिकंदर, विरजानन्द - दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस - विवेकानन्द, रामदास - छत्रपति शिवाजी जोड़ियां गुरु-शिष्य की विश्व विख्यात जोड़ियां हैं।​ गुरु वही है जो हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाए। हरीश शर्मा, राज भटनागर, सत्य प्रकाश, सुमन शर्मा, प्रभा राजपूत, ललिता, हिमानी, गौरी, पूनम, नितिन, विवेक, पुष्पेन्द्र, हेमेन्द्र, भार्गवी, प्रभा, अंशिका, तेजेन्द्र, अर्चित, तेजस, आदि रहे।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: श्रद्धाभक्ति व हर्षाेल्लास से मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व

हवन एवं भंडारा

वहीं ग्राम जालबपुर गुदड उर्फ खिदरीपुरा प्राचीन शिव मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हवन योग्य एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें सभी श्रद्धालुओं हवन यज्ञ में होती देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना की। पंडित विनीत शर्मा विधि विधान के साथ सामान्य यज्ञ संपन्न कराया। मंदिर परिसर में सभी ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या गायत्री यज्ञ नजीबाबाद में आयोजित किया गया?
हाँ, गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में पूर्णिमा पर्व पर नौ कुण्डीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया।
ये भी पढ़ें:Gridih News: गिरिडीह में भक्ति, ज्ञान और संकल्प के साथ मनी गुरु पूर्णिमा

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।