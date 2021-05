कोरोना वायरस कहर के बीच नासिक के बाद अब गोवा में ऑक्सीजन लीक होने का मामला सामने आया है। दक्षिण गोवा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने इस हादसे का वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन लीकेज की घटना कितनी भयावह है। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद दिख रहे हैं। हालांकि, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है।

#WATCH Oxygen tank leakage at South Goa District Hospital; fire tenders rushed to the spot. Details awaited#Goa pic.twitter.com/QmDN6JlZ0J