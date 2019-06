गोवा सीएम ने स्मृति ईरानी के साथ सुरेंद्र सिंह के गांव का किया दौरा, कही यह बात

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ शनिवार को बरौलिया गांव पहुचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सुरेंद्र सिंह की हत्या बहुत ही दुखद घटना है, वह पार्टी के जूझारू कार्यकर्ता थे और भाजपा परिवार उनके परिजनो के साथ खडा है ।

सावंत ने कहा कि सांसद के रूप में गोवा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बरौलिया गांव को गोद लिया था । उन्होंने बरौलिया के विकास का वादा किया। उन्होंने कहा, "अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो हम पर्रिकर की याद में इस गाँव की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, जो अन्य समस्या होगी उसको ठीक करेंगे।

