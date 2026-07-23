Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में अक्तूबर में आयोजित होगा ’गो-टेक 2026’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में आगामी अक्टूबर माह में चार दिवसीय ’गो-टेक 2026 का आयोजन

यूपी में अक्तूबर में आयोजित होगा ’गो-टेक 2026’

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में आगामी अक्टूबर में चार दिवसीय ’गो-टेक 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। गुरुवार को आयोजन की तैयारियों एवं रूपरेखा को लेकर बैठक की गई। जिसमें प्रदेश में गो संरक्षण, तकनीकी नवाचार, प्राकृतिक कृषि और गो आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए इसे एक बड़े मंच के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने की। गौ-टेक महोत्सव पूर्व में अहमदाबाद, पुणे एवं जयपुर में आयोजित हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी बनेगा बायोएनर्जी राजधानी, आईबीईटी एक्सपो की तैयारियां तेज

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में ‘गो-टेक 2026’ आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया है। आयोजन के लिए गोरखपुर, झांसी, वृंदावन, अयोध्या अथवा लखनऊ में से किसी उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।