यूपी में अक्तूबर में आयोजित होगा ’गो-टेक 2026’
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में आगामी अक्टूबर माह में चार दिवसीय ’गो-टेक 2026 का आयोजन
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में आगामी अक्टूबर में चार दिवसीय ’गो-टेक 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। गुरुवार को आयोजन की तैयारियों एवं रूपरेखा को लेकर बैठक की गई। जिसमें प्रदेश में गो संरक्षण, तकनीकी नवाचार, प्राकृतिक कृषि और गो आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए इसे एक बड़े मंच के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने की। गौ-टेक महोत्सव पूर्व में अहमदाबाद, पुणे एवं जयपुर में आयोजित हो चुके हैं।
इस वर्ष उत्तर प्रदेश में ‘गो-टेक 2026’ आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया है। आयोजन के लिए गोरखपुर, झांसी, वृंदावन, अयोध्या अथवा लखनऊ में से किसी उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा।
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