सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा गो गर्जना अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन में 24 जुलाई को प्रस्तावित गो गर्जन अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। अब संकल्प कार्यक्रम के लिए लखनऊ आने के बजाय गोभक्त शुक्रवार को अपनी-अपनी विधानसभाओं में एक नियत स्थान पर एकत्र होकर दोपहर 12 बजे गो गर्जना अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आशियाना स्थित चांसलर क्लब में गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन के ढुलमुल और असहयोगात्मक रवैये के कारण गो गर्जन अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम अब डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, बीते 11 मार्च को स्मृति उपवन में आयोजित शंखनाद सभा में ही 24 जुलाई को पुनः जुटने की घोषणा की गई थी।

इस कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। तय स्वीकृति शुल्क भी जमा कर दिया गया। जब कार्यक्रम में केवल 36 घंटे शेष बचे तब लखनऊ प्रशासन ने 22 जुलाई की शाम को अनुमति पत्र पोर्टल पर अपलोड किया। इसी असहयोगात्मक रवैये के कारण यह परिवर्तन किया गया।इस दौरान गोभक्तों से लखनऊ न आने की अपील की गई और शुक्रवार को दोपहर 12 बजे सभी से अपनी विधानसभाओं में एक निश्चित स्थान पर गो गर्जना अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन करने को कहा गया। इसके बाद सुविधानुसार एलईडी स्क्रीन या टेलीविजन के माध्यम से दोपहर एक बजे से दो बजे बीच स्वामी जी का प्रवचन सुनने की अपील की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि तीन मई को गोरखपुर से शुरू हुई 81 दिन की गविष्ठि यात्रा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। यात्रा का उद्देश्य गोमाता को पशुसूची से मुक्त कर राष्ट्र व राज्य माता का दर्जा दिलाना था।