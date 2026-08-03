ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार पहले से काफी तेज हुई: रिपोर्ट

1970 से 2015 तक पृथ्वी का तापमान औसतन 0.2° डिग्री सेल्सियस प्रति दशक बढ़ रहा था। लेकिन 2015 के बाद यह वृद्धि दर 0.35° डिग्री सेल्सियस प्रति दशक हो गई है। शोध से पता चला है कि यदि यह रफ्तार जारी रही, तो 2030 से पहले 'पैरिस समझौते' की 1.5 डिग्री सीमा पार हो जाएगी।

1970 से 2015 तक पृथ्वी का तापमान औसतन लगभग 0.2° डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रहा था। 2015 के बाद से यह रफ्तार बढ़कर लगभग 0.35° डिग्री सेल्सियस प्रति दशक हो गई

ग्लोबल वार्मिंग की तेज रफ्तार पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के वैज्ञानिकों की स्टडी

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार पहले से काफी तेज हो गई है। पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 के बाद से ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार में अप्रत्याशित तेजी आई है।

1970 से 2015 तक पृथ्वी का तापमान औसतन 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक बढ़ रहा था। जबकि पिछले 10 सालों में (2015 के बाद से) यह बढ़कर 0.35 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक हो गया है।

1.5 डिग्री सेल्सियस की सुरक्षित सीमा शोधकर्ताओं का दावा है कि यदि तापमान इसी गति से बढ़ता रहा, तो 2030 से पहले ही 'पैरिस समझौते' की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सुरक्षित सीमा पार हो जाएगी। यह अध्ययन वैज्ञानिक पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है।

तापमान में अस्थायी उतार-चढ़ाव जलवायु आंकड़ों में अल नीनो , ज्वालामुखी विस्फोट और सौर चक्र जैसे कारणों से तापमान में अस्थायी उतार-चढ़ाव आता है। वैज्ञानिकों ने इन कुदरती प्रभावों को हटाकर जब जांच की, तो लंबे समय से चले आ रहे ग्लोबल वार्मिंग के संकेत पूरी तरह साफ नजर आए।

शोधकर्ताओं ने दुनिया के पांच प्रमुख तापमान डेटासेट्स नासा, एनओएए, बर्कले अर्थ, ईआरए5 और एचएडीक्रट का विश्लेषण किया। सभी में 98% से अधिक सांख्यिकीय सटीकता के साथ वार्मिंग की इस तेजी की पुष्टि हुई है।

2015 के बाद की स्थिति अमेरिकी सांख्यिकी विशेषज्ञ और अध्ययन के सह-लेखक ग्रांट फोस्टर के अनुसार 2015 के बाद से ग्लोबल वार्मिंग में मजबूत तेजी हुई है।

2023 और 2024 सबसे गर्म साल रहे

शोधकर्ताओं ने जब डाटा से 'अल नीनो' अन्य प्रभाव को हटाया, तब भी 2023 और 2024 इतिहास के सबसे गर्म साल ही रहे? हालांकि डाटा में ग्लोबल वार्मिंग की यह तेजी 2013-14 से ही दिखने लगी थी लेकिन 2015 तक इसके सबूत पूरी तरह स्पष्ट हो गए। 1970 के बाद से तापमान में आए इस बदलाव को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो अलग-अलग सांख्यिकीय तरीकों, द्विघात प्रवृत्ति विश्लेषण और पीस-वाइज लीनियर मॉडल (जो समय-सीमा को बांटकर बदलाव की सटीक अवधि बताता है)का इस्तेमाल किया, और दोनों ही तकनीकों ने एक ही नतीजे के साथ यह पुष्टि की कि पृथ्वी के गर्म होने की रफ्तार में निसंदेह तेज उछाल आया है।

शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में पृथ्वी कितनी तेजी से गर्म होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया कितनी जल्दी कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों कार्बन का उत्सर्जन शून्य पर लाती है।निष्कर्ष बताते हैं कि पृथ्वी अब 20वीं सदी के आखिरी दशकों की तुलना में काफी तेजी से गर्म हो रही है।