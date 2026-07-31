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रिपोर्ट : दुनिया के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ी चुनौती, 2023 में हुई 36 लाख मौतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दुनिया भर में एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल ने चुनौती उत्पन्न की है। 2023 में इससे 36 लाख लोगों की मौत हुई, जो कुल मौतों का छह प्रतिशत है। भारत और चीन में इसका लगभग एक-तिहाई बोझ देखा गया। रिपोर्ट में बढ़ते आबादी और उम्र का असर बताया गया है।

रिपोर्ट : दुनिया के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ी चुनौती, 2023 में हुई 36 लाख मौतें

दुनिया भर में एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ी चुनौती बन गया है। इसके कारण वर्ष 2023 में दुनिया भर में 36 लाख लोगों की मौत हुई। यह कुल मौतों का छह प्रतिशत है। वहीं, इसके कारण 9.07 करोड़ स्वस्थ जीवन वर्ष का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया में खराब कोलेस्ट्रॉल का लगभग एक-तिहाई बोझ भारत और चीन में दर्ज किया गया। यह रिपोर्ट द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (जामा) में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में 2023 के आंकड़ों का उपयोग किया गया। इसमें 1990 से 2023 के बीच 204 देशों और क्षेत्रों में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रभाव का आकलन किया गया।

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बढ़ता कोलेस्ट्रॉल

रिपोर्ट में पाया गया कि 1990 के बाद से खराब कोलेस्ट्रॉल का कुल बोझ लगातार बढ़ा है। इसकी मुख्य वजह आबादी का बढ़ना और लोगों की औसत आयु बढ़ना है। अब इसका असर खासकर मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले देशों में अधिक देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि उम्र के हिसाब से खराब कोलेस्ट्रॉल की दर में कमी आई, लेकिन आबादी बढ़ने और लोगों के अधिक उम्र तक जीवित रहने के कारण कुल प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ गई।

बिगड़ते स्वास्थ्य परिणाम

शोधकर्ताओं ने कहा कि 2023 में बढ़ा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल दुनिया में 36 लाख मौतों (कुल वैश्विक मौतों का छह प्रतिशत) और 9.07 करोड़ स्वस्थ जीवन वर्षों के नुकसान (कुल का 3.2 प्रतिशत) के लिए जिम्मेदार था। एक स्वस्थ जीवन वर्ष के नुकसान का अर्थ है किसी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन का एक वर्ष कम हो जाना।

उच्च कोलेस्ट्रॉल दूसरा सबसे बड़ा कारण

वर्ष 2023 में दुनिया भर में होने वाली हर 100 मौतों में से 6 मौतें खराब कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी थीं। वहीं, गैर-संचारी बीमारियों से होने वाली हर 100 मौतों में लगभग 8 और हृदय संबंधी बीमारियों से होने वाली हर 100 मौतों में करीब 19 मौतों के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार था। वहीं, उच्च कोलेस्ट्रॉल 2023 में हृदय और रक्तवाहिका रोगों से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण था। साथ ही यह दुनिया में सभी कारणों से होने वाली बीमारियों और मौतों के शीर्ष 10 कारणों में भी शामिल रहा। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस्कीमिक हृदय रोग (जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता) से होने वाली करीब एक-तिहाई मौतों (27 लाख) और इस्कीमिक स्ट्रोक से होने वाली 27 प्रतिशत मौतों (8.7 लाख) में भी बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल रहा।

सामान्य प्रश्न

2023 में एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल से कितनी मौतें हुईं?
2023 में दुनिया भर में एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण 36 लाख लोगों की मौत हुई।
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