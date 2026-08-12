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पांच महीने से बंद कनेक्शन, चक्कर काट रहे आवेदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में नवीन घरेलू गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को पिछले पांच महीने से इंतजार करना पड़ रहा है। ईरान समेत कई देशों में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण गैस आपूर्ति पर असर पड़ा है। उपभोक्ताओं को निरंतर जानकारी न मिल पाने से परेशानी हो रही है। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्थिति को गंभीर बताया।

पांच महीने से बंद कनेक्शन, चक्कर काट रहे आवेदक

सहारनपुर। ईरान समेत कई देशों में चल रहे वैश्विक युद्ध और तनाव का असर अब घरेलू गैस कनेक्शन पर भी दिखाई देने लगा है। सहारनपुर में नए एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ता पिछले करीब पांच महीने से इंतजार कर रहे हैं। कनेक्शन जारी नहीं होने के कारण आवेदकों को गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कनेक्शन कब जारी होंगे। नए घरेलू गैस कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं ने आवेदन किया था। आवेदन के बाद कनेक्शन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पांच महीने बीतने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

वैश्विक स्तर पर युद्ध और तनाव के बीच गैस आपूर्ति को लेकर बने हालात का असर घरेलू एलपीजी व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। नए कनेक्शन की राह देख रहे परिवार लगातार एजेंसियों से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें इंतजार की कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा रही। इससे नए आवेदकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। उपभोक्ताओं को आशंका है कि कनेक्शन में देरी और लंबी हो सकती है। परिवारों को अब गैस कनेक्शन जारी होने और स्थिति सामान्य होने का इंतजार है। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते एलपीजी व्यवस्था पर पड़ रहे असर के कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है। नए घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर संबंधित गैस एजेंसियों से स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाएगी। उपलब्धता और व्यवस्था के अनुसार आवेदकों को कनेक्शन दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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