Video: वायुसेना में शामिल होने से पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को ऐसे मिली सलामी

हवाई ताकत के मामले में भारतीय वायुसेना ने एक कदम और बढ़ा दिया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में आज आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स (Apache attack helicopters) को शामिल कराया गया। भारतीय परंपरा के मुताबिक, पठानकोट एयरबेस पर पूजा पाठ के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कराया गया। जब भारतीय वायुसेना में अपाचे को शामिल कराया जा रहा था, इस दौरान वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ भी मौजूद रहे। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बेड़े में शामिल कराने से पहले वाटर कैनन से सलामी दी गई।

पाक के छूटेंगे पसीने:पूजा-पाठ के साथ 8 अपाचे भारतीय वायुसेना में शामिल

दरअसल, अमेरिका से भारतीय वायसेना से कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलेंगे। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए आज आठ अमेरिका निर्मित 'अपाचे एएच-64ई लड़ाकू हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल कराया गया। इसके लिए पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन में एक विशेष समारोह भी आयोजित कराया गया।

इससे पहले भारतीय वायुसेना ने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टक के पहली उड़ान का वीडियो जारी कर एक झलक दिखलाया है। भारतीय वायुसेना ने वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि भारतीय वायुसेना के एएफएस हिंडन स्टेशन पर AH-64E Apache attack helicopter की पहली उड़ान की झलक। पठानकोट एयर बेस पर आज इन्हें भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कराया जाएगा।

