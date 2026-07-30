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जनपदीय बाल क्रीड़ा में करछना के खिलाड़ियों का दमखम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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चार बच्चों ने जीते पदक कौंधियारा/करछना, हिसं। जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता की कुश्ती स्पर्धा में करछना ब्लॉक के कम्पोजिट विद्यालय रोकड़ी के छात्

जनपदीय बाल क्रीड़ा में करछना के खिलाड़ियों का दमखम
जनपदीय बाल क्रीड़ा में करछना के खिलाड़ियों का दमखम

जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता की कुश्ती स्पर्धा में करछना ब्लॉक के कम्पोजिट विद्यालय रोकड़ी के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर ब्लॉक का नाम रोशन किया। विजेता खिलाड़ियों का अब मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता की कुश्ती स्पर्धा में करछना ब्लॉक के कम्पोजिट विद्यालय रोकड़ी के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चार पदक अपने नाम किए। बालिका वर्ग में 40 किलोग्राम भार वर्ग में मिष्ठी तथा 30 किलोग्राम भार वर्ग में अमृता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं बालक वर्ग में 45 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश ने प्रथम तथा 40 किलोग्राम भार वर्ग में सूरज ने द्वितीय स्थान हासिल किया।

खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक कीर्ति प्रकाश मिश्रा ने विजेता खिलाड़ियों, विद्यालय के अनुदेशक एवं समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं को बधाई देते हुए मंडलीय खेल प्रतियोगिता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं।

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